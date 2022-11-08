　【男子】①荒木千晴②江口明③大場新仁④八重樫伸夫⑤伊藤直哉⑥潟端正利⑦稲垣泰⑧佐久田光悦⑨五十嵐信行⑩山中広信
　【女子】①猪野礼子②森川充子③橋本隆子④後藤百合子⑤佐々木靜枝⑥頓所優子⑦千葉暢子⑧小川順子⑨新田民恵⑩田代君子