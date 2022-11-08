【男女混合】◇団体▽小学生低学年 ①春光道場Ａ②北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③大町練武舘道場Ａ③北星道場▽同高学年 ①大町練武舘道場②春光道場③北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③混成▽中学生 ①高台尚武会②鷹栖剣道少年団Ａ③陵雲道場Ａ③近文剣道少年団◇個人▽小学生１・２年 ①佐々木永徳（高台）②秋葉（大町）③中西（春光）③岡野（春光）▽同３・４年 ①畠山渚士（春光）②加藤（春光）③工藤音（北星）③工藤葉（北星）▽同５・６年 ①太田祥生（鷹栖）②玉沢（大町）③田中（鷹栖）③石川（春光）

【男子】◇個人▽中学生 ①福田光哉（高台）②工藤（北星）③副島（北鎮）③村上（高台）

【女子】◇個人▽中学生 ①森下紗羽（近文）②沖村（近文）③武田（高台）③中谷（北鎮）