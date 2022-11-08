【男女混合】◇団体▽小学生低学年 ①春光道場Ａ②北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③大町練武舘道場Ａ③北星道場▽同高学年 ①大町練武舘道場②春光道場③北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③混成▽中学生 ①高台尚武会②鷹栖剣道少年団Ａ③陵雲道場Ａ③近文剣道少年団◇個人▽小学生１・２年 ①佐々木永徳（高台）②秋葉（大町）③中西（春光）③岡野（春光）▽同３・４年 ①畠山渚士（春光）②加藤（春光）③工藤音（北星）③工藤葉（北星）▽同５・６年 ①太田祥生（鷹栖）②玉沢（大町）③田中（鷹栖）③石川（春光）
【男子】◇個人▽中学生 ①福田光哉（高台）②工藤（北星）③副島（北鎮）③村上（高台）
【女子】◇個人▽中学生 ①森下紗羽（近文）②沖村（近文）③武田（高台）③中谷（北鎮）
◆剣道 第５１回旭川北部少年大会（３日・鷹栖町総合体育館）
2022/11/08
【男女混合】◇団体▽小学生低学年 ①春光道場Ａ②北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③大町練武舘道場Ａ③北星道場▽同高学年 ①大町練武舘道場②春光道場③北鎮剣道スポーツ少年団Ａ③混成▽中学生 ①高台尚武会②鷹栖剣道少年団Ａ③陵雲道場Ａ③近文剣道少年団◇個人▽小学生１・２年 ①佐々木永徳（高台）②秋葉（大町）③中西（春光）③岡野（春光）▽同３・４年 ①畠山渚士（春光）②加藤（春光）③工藤音（北星）③工藤葉（北星）▽同５・６年 ①太田祥生（鷹栖）②玉沢（大町）③田中（鷹栖）③石川（春光）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆フットサル 第３４回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼第３４回Ｕ―１５全道ジュニアユース大会旭川地区予選（３、５、６日・六合中体育館ほか）
- ◆バドミントン 第４回道新杯兼第２９回旭川地区中学生新人大会（５、６日・鷹栖町総合体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 第４７回旭川地区選手権大会兼第４８回北海道大会旭川地区予選会（５、６日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆バスケットボール 第４７回旭川社会人大会（１０月３０日・当麻スポーツセンター）
- ◆バレーボール 旭川選抜中学校大会（５日・神楽中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第４７回フタバスポーツ杯争奪大会一般９人制（６日・比布町体育館）
- ◆剣道 第５１回旭川北部少年大会（３日・鷹栖町総合体育館）
- ◆剣道 第４２回北海道高校新人大会道北ブロック予選会（５日・東光公園武道館）
- ◆パークゴルフ ファイナル大会（３日・神楽山パークゴルフコース）