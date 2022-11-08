【男子】▽団体１部 ①旭大高②旭永嶺③旭龍谷④旭高専⑤旭東⑥岩見沢緑陵▽同２部 ①滝川②旭商③旭工④岩見沢東▽個人 ①山口（旭東）②南本（旭高専）③佐々木（旭北）④幸田（旭龍谷）⑤山崎（旭大高）⑥菊地（旭大高）⑦本間（旭永嶺）⑧荏原（滝川）⑨三井（旭永嶺）⑩伊藤（旭龍谷）⑪古沢（岩見沢緑陵）⑫吉田（旭龍谷）⑬皆川（旭大高）

【女子】▽団体１部 ①旭北②旭龍谷③旭大高▽個人 ①山崎（旭北）②熊谷（稚内）③柴田（旭北）④小菅生（旭北）⑤林（旭龍谷）⑥山地（旭商）⑦白又（岩見沢緑陵）⑧長谷川（岩見沢東）⑨冨沢（旭龍谷）⑩岩本（旭北）⑪堀川（旭大高）⑫松岡（旭北）⑬藤原（旭商）