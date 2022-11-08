【男子】▽１回戦 当麻２０―０中富良野、永山５９―３３美瑛、愛宕東２０―０忠和、神居東２０―０愛宕、西御料地２０―０富良野、上富良野４９―４６旭川第三、近文２０―０緑が丘、陵雲７２―２４永山南

【女子】▽１回戦 神居東２０―０忠和、旭川ドルフィン３９―２３緑が丘▽両チーム不戦敗 中富良野、美瑛、東川、愛宕東▽２回戦 近文５０―２３神居東、上富良野２０―０富良野、向陵２０―０東神楽、愛宕４２―２８陵雲、西御料地８０―１４東栄、当麻４３―２３旭川ドルフィン▽不戦勝 永山、千代田