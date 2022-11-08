　【男子】▽ダブルス　①堀渚颯・河野颯希（東明）②奥村・東海林（北門）③吉田・西岡（東明）④丸田・山形（東明）⑤坂東・漆原（東陽）⑤阿部・川田（春光台）⑤石山・時田（東明）⑤野原・岸本（春光台）▽シングルス　①堀渚颯（東明）②阿部（春光台）③河野（東明）④川田（春光台）⑤時田（東明）⑤東海林（北門）⑤西岡（東明）⑤奥村（北門）
　【女子】▽ダブルス　①豊嶋彩衣心・伊藤澪来（東鷹栖）②原田・柿崎（東明）③園田・小暮（東鷹栖）④佐藤・村上（東明）⑤菅野・池沢（愛宕）⑤佐藤・日置（愛宕）⑤二階堂・樋口（愛宕）⑤中村・宮本（東神楽）▽シングルス　①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②原田（東明）③柿崎（東明）④阿部（東神楽）⑤佐藤（東明）⑤神野（春光台）⑤菅野（愛宕）⑤中村（東神楽）