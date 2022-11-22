◇４年生▽決勝トーナメント１回戦 ビアンコネロ２―２（ＰＫ４―２）トロンコ旭川、ビータ４―０リヴァーレ、アストロ４―１リベルタ、東川２―０神居東▽同準決勝 ビアンコネロ６―１ビータ、アストロ８―０東川▽同決勝 ビアンコネロ３―１アストロ
◇５年生▽決勝トーナメント１回戦 ビータ１１―０アストロ、忠和５―２陵雲、グリンベアボーイズ１―０ふらの、トロンコ旭川１―０東川▽同準決勝 ビータ３―２忠和、トロンコ旭川３―０グリンベアボーイズ▽同決勝 ビータ３―２トロンコ旭川
◇６年生▽決勝トーナメント１回戦 ふらの２―０上富良野、旭川ウィングス３―２忠和、北鎮２―１神居・東川、グリンベアボーイズ１―１（ＰＫ５―４）アストロ▽同準決勝 旭川ウィングス２―０ふらの、グリンベアボーイズ４―３北鎮▽同決勝 旭川ウィングス２―０グリンベアボーイズ
◆フットサル 第３０回道北アークス・ウエスタン杯小学生大会（１９、２０日・末広北小体育館ほか）
2022/11/22
◇４年生▽決勝トーナメント１回戦 ビアンコネロ２―２（ＰＫ４―２）トロンコ旭川、ビータ４―０リヴァーレ、アストロ４―１リベルタ、東川２―０神居東▽同準決勝 ビアンコネロ６―１ビータ、アストロ８―０東川▽同決勝 ビアンコネロ３―１アストロ
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