　◇４年生▽決勝トーナメント１回戦　ビアンコネロ２―２（ＰＫ４―２）トロンコ旭川、ビータ４―０リヴァーレ、アストロ４―１リベルタ、東川２―０神居東▽同準決勝　ビアンコネロ６―１ビータ、アストロ８―０東川▽同決勝　ビアンコネロ３―１アストロ
　◇５年生▽決勝トーナメント１回戦　ビータ１１―０アストロ、忠和５―２陵雲、グリンベアボーイズ１―０ふらの、トロンコ旭川１―０東川▽同準決勝　ビータ３―２忠和、トロンコ旭川３―０グリンベアボーイズ▽同決勝　ビータ３―２トロンコ旭川
　◇６年生▽決勝トーナメント１回戦　ふらの２―０上富良野、旭川ウィングス３―２忠和、北鎮２―１神居・東川、グリンベアボーイズ１―１（ＰＫ５―４）アストロ▽同準決勝　旭川ウィングス２―０ふらの、グリンベアボーイズ４―３北鎮▽同決勝　旭川ウィングス２―０グリンベアボーイズ