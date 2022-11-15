　【男子】▽２回戦　当麻８９―１８永山、神居東４４―２５愛宕東、上富良野６６―２３西御料地、陵雲７３―２３近文▽準決勝　当麻４０―３７神居東、陵雲７５―２７上富良野
　【女子】▽３回戦　上富良野３１―２９近文、永山４３―３０向陵、千代田６０―２１愛宕、当麻４０―１７西御料地▽準決勝　永山４８―４５上富良野、千代田４０―２２当麻