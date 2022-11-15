【男子】▽２回戦 当麻８９―１８永山、神居東４４―２５愛宕東、上富良野６６―２３西御料地、陵雲７３―２３近文▽準決勝 当麻４０―３７神居東、陵雲７５―２７上富良野
【女子】▽３回戦 上富良野３１―２９近文、永山４３―３０向陵、千代田６０―２１愛宕、当麻４０―１７西御料地▽準決勝 永山４８―４５上富良野、千代田４０―２２当麻
◆ミニバスケットボール 第４７回旭川地区選手権大会兼第４８回北海道大会旭川地区予選会（１２、１３日・美瑛スポーツセンターほか）
2022/11/15
【男子】▽２回戦 当麻８９―１８永山、神居東４４―２５愛宕東、上富良野６６―２３西御料地、陵雲７３―２３近文▽準決勝 当麻４０―３７神居東、陵雲７５―２７上富良野
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