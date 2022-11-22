【男子】◇リカーブ▽一般 ①松山解（北見工大）②尾倉（旭川）③茂木（千歳）④平間（旭川）⑤加藤（滝川）⑥内山（帯広）▽高校 ①佐々木大樹（札幌啓北商）②田中（札幌啓北商）③中村（札幌啓北商）▽ジュニア ①遠山大陽（旭教大付属中）②石沢（愛宕中）③守谷（明星中）④高橋（旭教大付属中）◇コンパウンド ①宮脇典生（札幌）②村本（札幌）③加藤（滝川）④前田（旭川）⑤小出（旭川）⑥赤松（旭川）◇ベア ①佐々木邦哲（札幌）
【女子】◇リカーブ▽一般 ①曽根朋子（苫小牧）▽高校 ①土田夏野子（旭永嶺）②松本（旭実）◇コンパウンド ①本多由美子（旭川）②大塚（苫小牧）◇ベア ①日比野ユカ（網走）
◆アーチェリー 第１回旭川室内公認記録会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
2022/11/22
【男子】◇リカーブ▽一般 ①松山解（北見工大）②尾倉（旭川）③茂木（千歳）④平間（旭川）⑤加藤（滝川）⑥内山（帯広）▽高校 ①佐々木大樹（札幌啓北商）②田中（札幌啓北商）③中村（札幌啓北商）▽ジュニア ①遠山大陽（旭教大付属中）②石沢（愛宕中）③守谷（明星中）④高橋（旭教大付属中）◇コンパウンド ①宮脇典生（札幌）②村本（札幌）③加藤（滝川）④前田（旭川）⑤小出（旭川）⑥赤松（旭川）◇ベア ①佐々木邦哲（札幌）
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