　【男子】▽決勝　当麻４４―４０陵雲▽３位決定戦　神居東６２―２４上富良野▽５位決定戦　永山６０―４０近文▽７位決定戦　愛宕東７７―３６西御料地◇表彰選手▽最優秀選手　山崎洵平（当麻）▽ベスト５　角谷凌來（当麻）、太田空伽（当麻）、齋藤海斗（陵雲）、中村奏太（神居東）、廣田絢斗（上富良野）
　【女子】▽決勝　千代田６０―５１永山▽３位決定戦　上富良野４１―３８当麻▽５位決定戦　近文５３―２５愛宕▽７位決定戦　西御料地７３―２６向陵◇表彰選手▽最優秀選手　佐々木愛香（千代田）▽ベスト５　小林結（千代田）、脇坂はづき（千代田）、高藤杏衣梨（永山）、千葉花乃（上富良野）、谷口夢実（当麻）