【男子】▽決勝 当麻４４―４０陵雲▽３位決定戦 神居東６２―２４上富良野▽５位決定戦 永山６０―４０近文▽７位決定戦 愛宕東７７―３６西御料地◇表彰選手▽最優秀選手 山崎洵平（当麻）▽ベスト５ 角谷凌來（当麻）、太田空伽（当麻）、齋藤海斗（陵雲）、中村奏太（神居東）、廣田絢斗（上富良野）
【女子】▽決勝 千代田６０―５１永山▽３位決定戦 上富良野４１―３８当麻▽５位決定戦 近文５３―２５愛宕▽７位決定戦 西御料地７３―２６向陵◇表彰選手▽最優秀選手 佐々木愛香（千代田）▽ベスト５ 小林結（千代田）、脇坂はづき（千代田）、高藤杏衣梨（永山）、千葉花乃（上富良野）、谷口夢実（当麻）
◆ミニバスケットボール 第４７回旭川地区選手権大会兼第４８回北海道大会旭川地区予選会（１９日・当麻スポーツセンター）
2022/11/22
【男子】▽決勝 当麻４４―４０陵雲▽３位決定戦 神居東６２―２４上富良野▽５位決定戦 永山６０―４０近文▽７位決定戦 愛宕東７７―３６西御料地◇表彰選手▽最優秀選手 山崎洵平（当麻）▽ベスト５ 角谷凌來（当麻）、太田空伽（当麻）、齋藤海斗（陵雲）、中村奏太（神居東）、廣田絢斗（上富良野）
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