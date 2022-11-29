▽１部 松井琉聖（アストールクラブ）▽２部 横山友樹（エレッズ旭川）▽３部 森田恭央（マシンガンＺ）▽４部 釈直哉（旭医大）▽５部 浜村奏生（富良野ＳＣ）▽６部 本間雅人（ナガオＳＣ）▽７部 捧大輔（グッドスピード）▽８部 大友孝啓（紋別クラブ）▽９部 安達大祐（グッドスピード）▽１０部 林川京太郎（興部卓球協会）▽１１部 吉田成（道教大旭川）▽１２部 高橋尚博（個人）▽１３部 林衛（グッドスピード）▽１４部 山内恵（グッドスピード）▽１５部 吉水悠也（紋別クラブ）▽１６部 真岩薫（ななかまど同好会）▽１７部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１８部 三和弘尚（荻伏クラブ）▽１９部 川口悦子（大成クラブ）▽２０部 森由香里（ノバ）▽２１部 河内歳男（東神楽クラブ）▽２２部 三井律子（やよいクラブ）▽２３部 松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２４部 三上千鶴子（ななかまど同好会）▽２５部 坂下政敏（個人）▽２６部 山下嘉祥（大成クラブ）▽２７部 中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽２８部 笹川正樹（陵雲クラブ）▽２９部 田中敏子（神居サークル）▽３０部 粂田有希（陵雲クラブ）▽３１部 窪田愛斗（東神楽クラブ）▽３２部 大知里彦次郎（神居サークル）