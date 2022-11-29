　▽１部　松井琉聖（アストールクラブ）▽２部　横山友樹（エレッズ旭川）▽３部　森田恭央（マシンガンＺ）▽４部　釈直哉（旭医大）▽５部　浜村奏生（富良野ＳＣ）▽６部　本間雅人（ナガオＳＣ）▽７部　捧大輔（グッドスピード）▽８部　大友孝啓（紋別クラブ）▽９部　安達大祐（グッドスピード）▽１０部　林川京太郎（興部卓球協会）▽１１部　吉田成（道教大旭川）▽１２部　高橋尚博（個人）▽１３部　林衛（グッドスピード）▽１４部　山内恵（グッドスピード）▽１５部　吉水悠也（紋別クラブ）▽１６部　真岩薫（ななかまど同好会）▽１７部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１８部　三和弘尚（荻伏クラブ）▽１９部　川口悦子（大成クラブ）▽２０部　森由香里（ノバ）▽２１部　河内歳男（東神楽クラブ）▽２２部　三井律子（やよいクラブ）▽２３部　松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２４部　三上千鶴子（ななかまど同好会）▽２５部　坂下政敏（個人）▽２６部　山下嘉祥（大成クラブ）▽２７部　中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽２８部　笹川正樹（陵雲クラブ）▽２９部　田中敏子（神居サークル）▽３０部　粂田有希（陵雲クラブ）▽３１部　窪田愛斗（東神楽クラブ）▽３２部　大知里彦次郎（神居サークル）