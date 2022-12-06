【女子】①札幌ゴンザレス②旭川ＢＡＫＵ③和寒ＭＫ
【男女混合】▽高齢者であい ①旭川スクラッチ②東川しぐれＡ③幌加内ソバミン▽４０歳未満 ①小樽ヤンキー②帯広・青森パイレーツ③旭川蝙蝠▽４０歳以上 ①たかす居酒屋ノブ②東川ルーキー③旭川東クラブＤ▽５０歳以上 ①旭川真混ドル②恵庭将来有望③旭川ミックス▽６０歳以上 ①旭川東クラブＣ②湧別楽笑③旭川東クラブＢ
◆ミニバレー ミニバレー誕生５０周年記念第３４回北海道新聞社杯道北大会（１１月２７日・和寒町総合体育館）
2022/12/06
【女子】①札幌ゴンザレス②旭川ＢＡＫＵ③和寒ＭＫ
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