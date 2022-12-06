　【女子】①札幌ゴンザレス②旭川ＢＡＫＵ③和寒ＭＫ
　【男女混合】▽高齢者であい　①旭川スクラッチ②東川しぐれＡ③幌加内ソバミン▽４０歳未満　①小樽ヤンキー②帯広・青森パイレーツ③旭川蝙蝠▽４０歳以上　①たかす居酒屋ノブ②東川ルーキー③旭川東クラブＤ▽５０歳以上　①旭川真混ドル②恵庭将来有望③旭川ミックス▽６０歳以上　①旭川東クラブＣ②湧別楽笑③旭川東クラブＢ