▽Ａ１ブロック えぞ松２―０北門、東栄２―０北門、えぞ松２―０東栄▽Ａ２ブロック ウイングス２―０あいべつ、ウイングス１―１ほくと、ほくと２―０あいべつ▽Ｂブロック 東光メイツ２―０向陵、向陵１―１千代田、千代田１―１啓南・神楽岡、啓南・神楽岡１―１東光メイツ▽ＣＤブロック フレンズ２―０永山若妻会、ＥＡＳＴ倶楽部２―０永山若妻会、西御料１―１ＥＡＳＴ倶楽部、忠和２―０西御料、フレンズ１―１忠和▽シニア１ブロック うすばきちょう１―１せせらぎ、旭川ひがし２―０うすばきちょう、旭川ひがし２―０きまま、せせらぎ１―１きまま▽同２ブロック はばたき１―１わかば、旭川みなみ１―１はばたき、旭川みなみ２―０きずな、東川友輪２―０きずな、東川友輪２―０こがねむし、わかば２―０こがねむし