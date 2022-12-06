　▽Ａ１ブロック　えぞ松２―０北門、東栄２―０北門、えぞ松２―０東栄▽Ａ２ブロック　ウイングス２―０あいべつ、ウイングス１―１ほくと、ほくと２―０あいべつ▽Ｂブロック　東光メイツ２―０向陵、向陵１―１千代田、千代田１―１啓南・神楽岡、啓南・神楽岡１―１東光メイツ▽ＣＤブロック　フレンズ２―０永山若妻会、ＥＡＳＴ倶楽部２―０永山若妻会、西御料１―１ＥＡＳＴ倶楽部、忠和２―０西御料、フレンズ１―１忠和▽シニア１ブロック　うすばきちょう１―１せせらぎ、旭川ひがし２―０うすばきちょう、旭川ひがし２―０きまま、せせらぎ１―１きまま▽同２ブロック　はばたき１―１わかば、旭川みなみ１―１はばたき、旭川みなみ２―０きずな、東川友輪２―０きずな、東川友輪２―０こがねむし、わかば２―０こがねむし