【男子】▽Ａ１ 神居東７２―３７永山南、神居東７９―３５東陽、美瑛６７―４１永山南、美瑛５４―５０東陽▽Ａ２ 愛宕５４―４１緑が丘、緑が丘６２―３１北門、当麻６０―５５愛宕、当麻７２―３７北門▽Ｂ１ 忠和９８―４５永山、忠和７３―３６広陵、永山７７―４７富良野東、富良野東４５―４１広陵▽Ｂ２ 中富良野６７―４９神楽、中富良野６７―３９明星、東神楽１０７―１９神楽、東神楽７９―３０明星▽Ｃ１ 鷹栖９９―３２上富良野、中央２０―０鷹栖、北星４４―２８上富良野、北星５４―３３中央▽Ｃ２ 富良野西２０―０東光、富良野西５９―４６富良野西、東明１０８―１２東光、東明２０―０光陽

【女子】▽Ａ１ 当麻・比布４９―４５北門、当麻・比布５７―３４永山、忠和５１―５１北門、忠和５７―２１永山▽Ａ２ 神居東７２―２８六合、神居東７８―１９東明、上富良野４６―４５六合、東明２０―０上富良野▽Ｂ１ 広陵５５―３７富良野西・富良野東、東川・中富良野５１―４９広陵、東陽４９―３５富良野西・富良野東、東陽５２―３９東川・中富良野▽Ｂ２ 東光５５―５１東神楽、東光５４―３３緑が丘、東神楽４５―２９愛宕、愛宕４７―２７緑が丘▽Ｃ 美瑛７４―２６神楽、美瑛３７―１９中央、鷹栖５３―１９神楽、中央２０―０啓北、北星４９―１９啓北