　【男子】▽１回戦　旭西８６―２１旭高専、旭北８０―３９旭農、旭実８４―８１旭東、旭南８１―４６富良野、旭永嶺６７―５６旭明成
　【女子】▽１回戦　旭北１４０―３５東川・旭高専・旭農、旭南２０―０旭永嶺、旭東７５―７１旭西、旭実５９―３６富良野