【男子】▽１回戦 旭西８６―２１旭高専、旭北８０―３９旭農、旭実８４―８１旭東、旭南８１―４６富良野、旭永嶺６７―５６旭明成
【女子】▽１回戦 旭北１４０―３５東川・旭高専・旭農、旭南２０―０旭永嶺、旭東７５―７１旭西、旭実５９―３６富良野
◆バスケットボール 第３５回北海道高校新人大会旭川地予選会（４日・旭商高体育館ほか）
2022/12/06
【男子】▽１回戦 旭西８６―２１旭高専、旭北８０―３９旭農、旭実８４―８１旭東、旭南８１―４６富良野、旭永嶺６７―５６旭明成
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