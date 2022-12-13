　【男子】▽Ａ１　神居東６０―３８美瑛、永山南５４―５０東陽▽Ａ２　緑が丘５４―３７当麻、愛宕１０３―４３北門▽Ｂ１　忠和６４―２８富良野東、永山５７―５２広陵▽Ｂ２　中富良野７３―６３東神楽、明星３７―２９神楽▽Ｃ１　鷹栖６５―３４北星、中央５７―４７上富良野▽Ｃ２　東明７２―３６富良野西、光陽２０―０東光
　【女子】▽Ａ１　忠和６６―４６当麻・比布、北門６６―４７永山▽Ａ２　神居東５６―２４上富良野、東明５１―４２六合▽Ｂ１　東陽３９―３６広陵、富良野西・富良野東４２―３９東川・中富良野▽Ｂ２　愛宕２０―０東光、東神楽４８―３０緑が丘▽Ｃ　美瑛６２―１２啓北、北星５６―３５神楽、鷹栖６５―１８中央