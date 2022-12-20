【男子】▽団体 ①北海学園札幌▽規定単独演武 ①小林康晴（富良野）②大西（旭南）③高橋（北海学園札幌）▽自由単独演武 ①奥村尚之（札幌英藍）②金谷（北海学園札幌）③石川（札幌北陵）▽規定組演武 ①森下晄成・木村弘人（北海学園札幌）②吉田・重山（大麻）▽自由組演武 ①橋本一樹・村上陽（旭南）②荒崎・山本（札幌北陵）
【女子】▽団体 ①富良野②札幌北陵③旭北▽規定単独演武 ①関口彩花（富良野）②岩川（旭北）③中越（旭北）▽自由単独演武 ①松本みのり（富良野）②木下（札幌東陵）③畠山（旭北）▽規定組演武 ①佐藤菜々美・松下絢葉（富良野）②小暮・中枝（旭北）③堂田・藤原（旭南）▽自由組演武 ①葛西穂乃・武田美咲（石狩南）②小野・堀川（富良野）③中村・高橋（札幌北陵）
◆少林寺拳法 第２９回北海道高校新人大会兼第２６回全国高校選抜大会北海道予選大会（１８日・東光公園武道館）
2022/12/20
【男子】▽団体 ①北海学園札幌▽規定単独演武 ①小林康晴（富良野）②大西（旭南）③高橋（北海学園札幌）▽自由単独演武 ①奥村尚之（札幌英藍）②金谷（北海学園札幌）③石川（札幌北陵）▽規定組演武 ①森下晄成・木村弘人（北海学園札幌）②吉田・重山（大麻）▽自由組演武 ①橋本一樹・村上陽（旭南）②荒崎・山本（札幌北陵）
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