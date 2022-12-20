　▽１部　旭川チェスカ７―０メディクス、バトラ２１―０旭川ジェッツ、旭医大Ａ７―１旭川チェスカ▽２部　ＭＳサンリバーズ７―６旭医大Ｂ、キューピッド１４―２ファイブスターズ、旭医大Ｂ５―０旭川市役所レッドペッカーズ▽３部　ボンバーズ４―１ブルーウィングス、モモンガーズ４―１ブラスターズ