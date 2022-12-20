　▽１部　①エレッズ旭川Ａ②翔くんとゆかいな仲間達Ａ▽２部　①エレッズ旭川Ｃ②アスタリスク旭川▽３部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｂ②エレッズ旭川Ｄ▽４部　①花咲クラブＡ②愛宕スニーカーＡ▽５部　①グッドスピード②富良野ＳＣ―Ａ▽６部　①旭東高Ａ②ウイナーズ▽７部　①旭永嶺高Ａ②愛宕スニーカーＢ▽８部　①陵雲クラブＣ②花咲クラブＢ▽９部　①富良野ＳＣ―Ｂ②エレッズ旭川Ｆ▽１０部　①旭工高Ａ②フリーダムＡ▽１１部　①旭農高Ａ②旭川市役所▽１２部　①ななかまど同好会Ａ②あすなろクラブＡ▽１３部　①フリーダムＢ②大成クラブＡ▽１４部　①卓志クラブＢ②あすなろクラブＢ▽１５部　①ＰＰファミリア②大成クラブＢ▽１６部　①ななかまど同好会②たかすホークス▽１７部　①当麻クラブＢ②エレッズ旭川Ｈ