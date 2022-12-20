▽１部 ①エレッズ旭川Ａ②翔くんとゆかいな仲間達Ａ▽２部 ①エレッズ旭川Ｃ②アスタリスク旭川▽３部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ｂ②エレッズ旭川Ｄ▽４部 ①花咲クラブＡ②愛宕スニーカーＡ▽５部 ①グッドスピード②富良野ＳＣ―Ａ▽６部 ①旭東高Ａ②ウイナーズ▽７部 ①旭永嶺高Ａ②愛宕スニーカーＢ▽８部 ①陵雲クラブＣ②花咲クラブＢ▽９部 ①富良野ＳＣ―Ｂ②エレッズ旭川Ｆ▽１０部 ①旭工高Ａ②フリーダムＡ▽１１部 ①旭農高Ａ②旭川市役所▽１２部 ①ななかまど同好会Ａ②あすなろクラブＡ▽１３部 ①フリーダムＢ②大成クラブＡ▽１４部 ①卓志クラブＢ②あすなろクラブＢ▽１５部 ①ＰＰファミリア②大成クラブＢ▽１６部 ①ななかまど同好会②たかすホークス▽１７部 ①当麻クラブＢ②エレッズ旭川Ｈ
◆卓球 加盟団体冬季対抗戦一般の部（１８日・鷹栖町総合体育館）
2022/12/20
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