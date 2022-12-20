　【男子】◇シングルス▽１部　①川田光太（旭実）②中塩（旭実）③鎌倉（旭実）④芹沢（旭実）⑤高橋（旭工）⑥尾崎（旭南）⑦滝川（旭実）⑧森山（旭実）▽２部　①青谷息吹（旭北）②根本（旭農）③松友（旭商）③松浦（旭商）
　【女子】▽１部　①井上紗彩（旭商）②三上（旭実）③大坂（旭商）④松浦（旭実）⑤栗栖（旭実）⑥中島（旭商）⑦横田（旭実）⑧吉田（旭実）▽２部　①服部沙羅（旭西）②中川（旭北）③見角（旭北）③菅原（旭龍谷）