【男子】◇団体▽１回戦 留萌３―２旭藤星、旭工３―０旭永嶺、旭南３―０上富良野、旭商３―０旭農、旭西３―０旭東▽２回戦 旭実３―０留萌、旭工３―０旭南、旭北３―１旭商、旭龍谷３―０旭西▽準決勝 旭実３―０旭工、旭龍谷３―１旭北▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭工３―２旭北
【女子】◇団体▽１回戦 旭永嶺３―０旭藤星、富良野３―２留萌▽２回戦 旭商３―０旭永嶺、旭龍谷３―２旭西、旭南３―２旭北、旭実３―１富良野▽準決勝 旭商３―０旭龍谷、旭実３―０旭南▽決勝 旭商３―０旭実▽３位決定戦 旭南３―０旭龍谷
◆バドミントン 旭川地区高校新人選手権大会（１７日・リアルター夢りんご体育館）
2022/12/20
【男子】◇団体▽１回戦 留萌３―２旭藤星、旭工３―０旭永嶺、旭南３―０上富良野、旭商３―０旭農、旭西３―０旭東▽２回戦 旭実３―０留萌、旭工３―０旭南、旭北３―１旭商、旭龍谷３―０旭西▽準決勝 旭実３―０旭工、旭龍谷３―１旭北▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭工３―２旭北
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