　【男子】◇団体▽１回戦　留萌３―２旭藤星、旭工３―０旭永嶺、旭南３―０上富良野、旭商３―０旭農、旭西３―０旭東▽２回戦　旭実３―０留萌、旭工３―０旭南、旭北３―１旭商、旭龍谷３―０旭西▽準決勝　旭実３―０旭工、旭龍谷３―１旭北▽決勝　旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦　旭工３―２旭北
　【女子】◇団体▽１回戦　旭永嶺３―０旭藤星、富良野３―２留萌▽２回戦　旭商３―０旭永嶺、旭龍谷３―２旭西、旭南３―２旭北、旭実３―１富良野▽準決勝　旭商３―０旭龍谷、旭実３―０旭南▽決勝　旭商３―０旭実▽３位決定戦　旭南３―０旭龍谷