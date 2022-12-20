【男子】▽成年 ①中居光輔・三浦充晴（芦別・旭川Ｍ１・１）②坂本・勅使河原（札幌リバティ・札幌なんせんす）▽シニアⅠ部 ①藤川高行・成沢勉（札幌琴似クラブ・札幌ＭＡクラブ）②藤井・今井（旭川大成クラブ・旭川北電クラブ）▽同Ⅳ部 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（美幌・札幌もみじ台クラブ）②寺西・石橋（旭川ＡＧＣ・旭川大成クラブ）

【女子】▽シニアⅡ部 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川のんびりクラブ・旭川迷球会）②佐藤・飛田（札幌マインクラブ）