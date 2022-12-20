　◇予選リーグ▽Ａブロック　①旭実②旭東③旭商④旭永嶺▽Ｂブロック　①旭明成②旭南③旭西④富良野▽Ｃブロック　①旭実ＦＣ②旭北③留萌④旭農▽Ｄブロック　①旭大高②旭龍谷③旭工④旭高専
　◇決勝トーナメント▽１回戦　旭実５―２旭北、旭大高３―０旭南、旭実ＦＣ４―１旭東、旭明成１―０旭龍谷▽準決勝　旭実３―２旭大高、旭実ＦＣ２―０旭明成▽決勝　旭実２―１旭実ＦＣ▽３位決定戦　旭明成３―２旭大高