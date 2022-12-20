◇予選リーグ▽Ａブロック ①旭実②旭東③旭商④旭永嶺▽Ｂブロック ①旭明成②旭南③旭西④富良野▽Ｃブロック ①旭実ＦＣ②旭北③留萌④旭農▽Ｄブロック ①旭大高②旭龍谷③旭工④旭高専
◇決勝トーナメント▽１回戦 旭実５―２旭北、旭大高３―０旭南、旭実ＦＣ４―１旭東、旭明成１―０旭龍谷▽準決勝 旭実３―２旭大高、旭実ＦＣ２―０旭明成▽決勝 旭実２―１旭実ＦＣ▽３位決定戦 旭明成３―２旭大高
◆フットサル 第３４回全道Ｕ―１７選手権大会旭川地区予選（１７、１８日・旭西高体育館）
2022/12/20
◇予選リーグ▽Ａブロック ①旭実②旭東③旭商④旭永嶺▽Ｂブロック ①旭明成②旭南③旭西④富良野▽Ｃブロック ①旭実ＦＣ②旭北③留萌④旭農▽Ｄブロック ①旭大高②旭龍谷③旭工④旭高専
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