【男子】▽２回戦 旭工１０３―３２旭西、旭北８７―７８旭実、旭大高７５―４９旭南、旭龍谷７２―３９旭永嶺▽準決勝 旭工８８―５５旭北、旭龍谷８３―５５旭大高▽決勝 旭龍谷６８―６４旭工▽３位決定戦 旭北８３―７０旭大高▽優秀選手 竹原秀大（旭龍谷）
【女子】▽２回戦 旭藤星６８―３２旭北、旭南８４―４９旭商、旭明成７７―５３旭東、旭龍谷６４―５７旭実▽準決勝 旭藤星８３―４４旭南、旭明成６８―５７旭龍谷▽決勝 旭明成７０―５９旭藤星▽３位決定戦 旭龍谷９３―７０旭南▽優秀選手 佐藤紗李（旭明成）
◆バスケットボール 第３５回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１７、１８日・旭実高体育館）
2022/12/20
【男子】▽２回戦 旭工１０３―３２旭西、旭北８７―７８旭実、旭大高７５―４９旭南、旭龍谷７２―３９旭永嶺▽準決勝 旭工８８―５５旭北、旭龍谷８３―５５旭大高▽決勝 旭龍谷６８―６４旭工▽３位決定戦 旭北８３―７０旭大高▽優秀選手 竹原秀大（旭龍谷）
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