　【男子】▽２回戦　旭工１０３―３２旭西、旭北８７―７８旭実、旭大高７５―４９旭南、旭龍谷７２―３９旭永嶺▽準決勝　旭工８８―５５旭北、旭龍谷８３―５５旭大高▽決勝　旭龍谷６８―６４旭工▽３位決定戦　旭北８３―７０旭大高▽優秀選手　竹原秀大（旭龍谷）
　【女子】▽２回戦　旭藤星６８―３２旭北、旭南８４―４９旭商、旭明成７７―５３旭東、旭龍谷６４―５７旭実▽準決勝　旭藤星８３―４４旭南、旭明成６８―５７旭龍谷▽決勝　旭明成７０―５９旭藤星▽３位決定戦　旭龍谷９３―７０旭南▽優秀選手　佐藤紗李（旭明成）