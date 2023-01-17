　【男子】◇座位▽小学男子　盛永旺佑（９９９ＡＣ旭川）▽中学男子　熊谷太希（９９９ＡＣ旭川）▽高校・一般男子　岩城七汐（札幌ＨＡＳ）▽中学女子　勝本梨楠（９９９ＡＣ旭川）▽高校・一般女子　柳原愛（大阪Ｊスター５期生）
　◇立位▽高校・一般男子　黒沢清哉（岩手Ｊスター６期生）▽知的男子　北村颯眞（美深高等養護学校あいべつ校）▽高校・一般女子　半谷静香（東京トヨタループス、ガイド渡辺貴仁）▽知的女子　中島颯音（美深高等養護学校あいべつ校）