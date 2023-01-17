【男子】◇コンバインド▽立位 ①新田佳浩（東京日立ソリューションズ）②岩本啓吾（札幌土屋ホーム）③森宏明（東京朝日新聞社）▽知的 ①山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）◇フリー▽座位 ①森宏明（東京朝日新聞社）②源貴晴（札幌アムジェン）③柴田真聖（札幌土屋ホーム）▽知的 山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）▽立位 ①佐藤圭一（愛知セールスフォース・ジャパン）②新田佳浩（東京日立ソリューションズ）③岩本啓吾（札幌土屋ホーム）

【女子】◇コンバインド▽立位 ①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）▽知的 ①志村里莉朱（旭川日総）②戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）③中澤恵（新潟佐川急便長岡営業所）◇フリー▽知的 ①戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）②志村里莉朱（旭川日総）③中澤恵（新潟佐川急便長岡）③大場碧（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）▽立位 ①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）