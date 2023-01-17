【男子】◇コンバインド▽立位 ①新田佳浩（東京日立ソリューションズ）②岩本啓吾（札幌土屋ホーム）③森宏明（東京朝日新聞社）▽知的 ①山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）◇フリー▽座位 ①森宏明（東京朝日新聞社）②源貴晴（札幌アムジェン）③柴田真聖（札幌土屋ホーム）▽知的 山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）▽立位 ①佐藤圭一（愛知セールスフォース・ジャパン）②新田佳浩（東京日立ソリューションズ）③岩本啓吾（札幌土屋ホーム）
【女子】◇コンバインド▽立位 ①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）▽知的 ①志村里莉朱（旭川日総）②戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）③中澤恵（新潟佐川急便長岡営業所）◇フリー▽知的 ①戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）②志村里莉朱（旭川日総）③中澤恵（新潟佐川急便長岡）③大場碧（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）▽立位 ①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）
◆スキー 第２５回全日本障害者クロスカントリー競技大会（７、８日・富沢クロスカントリーコース）
2023/01/17
【男子】◇コンバインド▽立位 ①新田佳浩（東京日立ソリューションズ）②岩本啓吾（札幌土屋ホーム）③森宏明（東京朝日新聞社）▽知的 ①山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）◇フリー▽座位 ①森宏明（東京朝日新聞社）②源貴晴（札幌アムジェン）③柴田真聖（札幌土屋ホーム）▽知的 山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）▽立位 ①佐藤圭一（愛知セールスフォース・ジャパン）②新田佳浩（東京日立ソリューションズ）③岩本啓吾（札幌土屋ホーム）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆バレーボール 協会長杯中学校大会（１４日・鷹栖町総合体育館）
- ◆ソフトバレーボール 第２１回旭川バレーボール協会会長杯兼第１９回ミカサ杯大会（１５日・忠和公園体育館）
- ◆バレーボール 第１８回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１４、１５日・旭工高体育館ほか）
- ◆ミニバレーボール 第１０回懇親大会（１５日・鷹栖町総合体育館）
- ◆テニス 北海道インドアジュニアトーナメント（９～１２日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆弓道 高校合同初射会（９日・東光公園武道館）
- ◆弓道 初射会（８日・市弓道場誠心館）
- ◆アイスホッケー 第４３回旭川リーグ大会（６～１０日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆スケート 第６５回中部北海道選手権大会（１４、１５日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆スキー 第２５回全日本障害者クロスカントリー競技大会（７、８日・富沢クロスカントリーコース）
- ◆スキー クロスカントリーフェスタイン旭川タイムトライアル１㌔（８日・富沢クロスカントリーコース）＝各クラス１位のみ