　【男子】◇コンバインド▽立位　①新田佳浩（東京日立ソリューションズ）②岩本啓吾（札幌土屋ホーム）③森宏明（東京朝日新聞社）▽知的　①山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）◇フリー▽座位　①森宏明（東京朝日新聞社）②源貴晴（札幌アムジェン）③柴田真聖（札幌土屋ホーム）▽知的　山田雄太（北海道エネルギーパラスキー部）②西村潤一（石川澁谷工業）③阿部昴平（青森グラップサンセリテ）▽立位　①佐藤圭一（愛知セールスフォース・ジャパン）②新田佳浩（東京日立ソリューションズ）③岩本啓吾（札幌土屋ホーム）
　【女子】◇コンバインド▽立位　①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）▽知的　①志村里莉朱（旭川日総）②戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）③中澤恵（新潟佐川急便長岡営業所）◇フリー▽知的　①戸島寿々香（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）②志村里莉朱（旭川日総）③中澤恵（新潟佐川急便長岡）③大場碧（特別養護老人ホームいこいの里「あい」）▽立位　①出来島桃子（新潟新発田市役所）②岩本美歌（青森北海道エネルギーパラスキー部）