　【男子】①新賢範（ブレイン）②今村（旭明成高）③小林（玉越ストリームレーシング）④佐藤（ブレイン）⑤北村（東海大札幌高）⑥梅澤（近畿大）
　【女子】①増田さくら（旭明成高）②松井（日本女子体育大）③押切（日大）④村田（関西学院大）⑤加藤（北照高）⑥工藤（北照高）