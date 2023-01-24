　【男子】①新賢範（ブレイン）②佐藤（ブレイン）③今村（旭明成高）④山石（北見工大）⑤浅川（小樽双葉高）⑥山本（北海学園札幌高）
　【女子】①増田さくら（旭明成高）②松井（日本女子体育大）③押切（日大）④工藤（北照高）⑤朝日（旭明成高）⑥稲元（法政大）