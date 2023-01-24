【男子】◇ダブルス▽３年以下 ①十河侑聖・宮崎楓真（東神楽）②宮西・山中（鷹栖北野）③塩崎・高畠（鷹栖北野）④広瀬・十河泰（東神楽）▽４年 ①村上心乃佑・平沼聖和（東光）②鈴木・大月（東聖インパクト）③媚山・尾内（東栄）④長野・吉川（東栄）▽５年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②出口・山中（鷹栖北野）③廣部・星（東光）④成田・佐々木（神居Ｊ）▽６年 ①高畠柊斗・吉田澄晴（ドリームＢＣ）②伊藤・清水（忠和）③平田・高橋（東光）④川村・佐々木（近二）

【女子】◇ダブルス▽３年以下 ①田村虹瑚・平尾沙和（東栄）②中村・太田（東神楽）③川村・佐藤（鷹栖北野）④外川・平林（鷹栖北野）▽４年 ①井上奈々・高畠柚羽（鷹栖北野）②平野・榊田（東光）③和泉・田中（鷹栖北野）④鈴木・後藤（東神楽）▽５年 ①日置杏・宮崎彩衣（鷹栖北野）②田川・太田（陵雲）③三牧・由藤（東光）④奥村・大場（北光）▽６年 ①木脇怜歩・佐藤心咲（東光）②近藤・副田（近文）③東谷・佐藤（忠和）④水谷・谷口（高台）