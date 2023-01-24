【男子】◇ダブルス▽１部１年 ①漆原・坂東（東陽）②川田・岸本（春光台）③井上・門木（鷹栖）③鈴木・今富（東鷹栖）▽同２年 ①堀・河野（東明）②吉田・西岡（東明）③阿部・野原（春光台）③奥村・東海林（北門）▽２部１年 ①三浦・山本（東光）②白田・柏倉（美瑛美馬牛）③柄沢・粕谷（永山南）③小菅・阪本（緑が丘）▽同２年 ①武田・小川（東光）②秋山・千葉（西神楽）③寺島・佐藤（美瑛美馬牛）③林・高山（西神楽）

◇シングルス▽１部１年 ①時田（東明）②川田（春光台）③坂東（東陽）③漆原（東陽）▽同２年 ①河野（東明）②堀（東明）③阿部（春光台）③東海林（北門）▽２部１年 ①三浦（東光）②阪本（緑が丘）③大井（桜岡）③高山（西神楽）▽同２年 ①千葉（西神楽）②佐藤（北門）③花岡（広陵）③秋山（西神楽）

【女子】◇ダブルス▽１部１年 ①佐藤・村上（東明）②村瀬・田川（広陵）③池沢・日置（愛宕）③中村・宮本（東神楽）▽同２年 ①原田・柿崎（東明）②谷口・神野（春光台）③二階堂・鋤田（愛宕）③小暮・園田（東鷹栖）▽２部１年 ①安田・千葉（西神楽）②沼沢・寶里（永山南）③中原・梶沼（永山南）③青山・植田（永山南）▽同２年 ①平井・久本（東光）②小林・藤井（東光）③赤坂・田中（愛宕）③岩渕・鈴木（東光）

◇シングルス▽１部１年 ①池沢（愛宕）②伊藤（東鷹栖）③佐藤（東明）③村上（東明）▽同２年 ①原田（東明）②谷口（春光台）③菅野（愛宕）③柿崎（東明）▽２部１年 ①高橋（西神楽）②安田（西神楽）③沼澤（永山南）③千葉（西神楽）▽同２年 ①吉田（東明）②平井（東光）③久本（東光）③本間（光陽）