▽１回戦 東光１―０東神楽、トラウム５―０富良野合同、北門４―０増毛、北星２―０旭教大付属、中富良野２―０東陽、愛宕５―０羽幌、明星４―０春光台、アインス５―２中央、東川１―１（ＰＫ５―４）広陵、上富良野２―２（ＰＫ５―４）神居東・忠和、美瑛７―１永山南、緑が丘７―２永山、神楽５―０六合▽２回戦 東明３―２東光、トラウム１１―１北門、ビアンコネロ９―０北星、愛宕１０―０中富良野、アインス１―１（ＰＫ４―３）明星、上富良野１―０東川、緑が丘５―１美瑛、神楽３―２留萌▽準々決勝 トラウム７―０東明、愛宕２―２（ＰＫ６―５）ビアンコネロ、アインス３―２上富良野、緑が丘３―１神楽
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2023/01/24
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