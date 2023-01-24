▽１回戦 東光１―０東神楽、トラウム５―０富良野合同、北門４―０増毛、北星２―０旭教大付属、中富良野２―０東陽、愛宕５―０羽幌、明星４―０春光台、アインス５―２中央、東川１―１（ＰＫ５―４）広陵、上富良野２―２（ＰＫ５―４）神居東・忠和、美瑛７―１永山南、緑が丘７―２永山、神楽５―０六合▽２回戦 東明３―２東光、トラウム１１―１北門、ビアンコネロ９―０北星、愛宕１０―０中富良野、アインス１―１（ＰＫ４―３）明星、上富良野１―０東川、緑が丘５―１美瑛、神楽３―２留萌▽準々決勝 トラウム７―０東明、愛宕２―２（ＰＫ６―５）ビアンコネロ、アインス３―２上富良野、緑が丘３―１神楽