◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦 ヴィータＡ１―０グリンベアボーイズ、フォルゴレ６―２末広北、西御料地８―０末広、北鎮０―０（ＰＫ４―２）神居・東川▽準決勝 ヴィータＡ６―３フォルゴレ、西御料地９―０北鎮▽決勝 西御料地４―２ヴィータＡ
◇Ｂブロック決勝トーナメント▽１回戦 トロンコ２―１上富良野、ふらの４―１愛宕、リヴァーレ２―１忠和、陵雲４―１アストロ▽準決勝 トロンコ４―３ふらの、陵雲２―２（ＰＫ３―１）リヴァーレ▽決勝 トロンコ８―１陵雲
◆フットサル 全道選手権Ｕ―１２の部旭川地区大会（１５日・末広北小体育館ほか）
2023/01/24
◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦 ヴィータＡ１―０グリンベアボーイズ、フォルゴレ６―２末広北、西御料地８―０末広、北鎮０―０（ＰＫ４―２）神居・東川▽準決勝 ヴィータＡ６―３フォルゴレ、西御料地９―０北鎮▽決勝 西御料地４―２ヴィータＡ
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