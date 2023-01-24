　◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦　ヴィータＡ１―０グリンベアボーイズ、フォルゴレ６―２末広北、西御料地８―０末広、北鎮０―０（ＰＫ４―２）神居・東川▽準決勝　ヴィータＡ６―３フォルゴレ、西御料地９―０北鎮▽決勝　西御料地４―２ヴィータＡ
　◇Ｂブロック決勝トーナメント▽１回戦　トロンコ２―１上富良野、ふらの４―１愛宕、リヴァーレ２―１忠和、陵雲４―１アストロ▽準決勝　トロンコ４―３ふらの、陵雲２―２（ＰＫ３―１）リヴァーレ▽決勝　トロンコ８―１陵雲