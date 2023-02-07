【男子】◇Ａ▽１・２位リーグ 神居東６４―５１愛宕、神居東７２―２７緑が丘、愛宕７１―４３美瑛、緑が丘４８―３４美瑛▽３・４位リーグ 当麻８６―３９永山南、永山南１１３―２０北門、当麻７９―３４東陽、東陽６０―４１北門◇Ｂ▽１・２位リーグ 忠和７７―４４中富良野、忠和６８―３９東神楽、中富良野５９―５３永山、東神楽５８―４４永山▽３・４位リーグ 富良野東５２―３４明星、神楽２０―０富良野東、明星２０―０広陵、広陵４４―３６神楽◇Ｃ▽１・２位リーグ 東明５９―５８鷹栖、鷹栖８９―３３光陽、東明７８―２２中央、光陽４６―３６中央▽３・４位リーグ 富良野西６４―２５北星、北星６２―３１東光、上富良野５５―４１富良野西、上富良野２０―０東光

【女子】◇Ａ▽１・２位リーグ 神居東５６―４４忠和、忠和４８―２９東明、神居東６１―４０当麻・比布、東明５９―４７当麻・比布▽３・４Ａ位リーグ 北門４６―３８上富良野、北門５８―３６六合、上富良野４９―４４永山、永山５５―４５六合◇Ｂ▽１・２位リーグ 東神楽６４―４９東陽、愛宕４６―３０東陽、東神楽２０―０広陵、愛宕４７―２８広陵▽３・４位リーグ 東光６５―１７東川・中富良野、緑が丘３９―３３東川・中富良野、東光８４―３２富良野西・富良野東、緑が丘３６―３０富良野西・富良野東◇Ｃリーグ 鷹栖４２―４１美瑛、美瑛２０―０北星、神楽３８―３５啓北、神楽４５―４０中央、鷹栖２９―２５啓北、北星５３―３６中央