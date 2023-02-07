【男子】▽リーグ戦 砂川８３―２３近文、当麻５４―２９永山、近文５４―２５滝川第一、永山４７―３４士別、愛宕東７０―３６滝川第一、上富良野５０―３１士別、愛宕東５８―３１砂川、当麻４７―４５上富良野、近文４８―４３士別、永山５２―５１滝川第一、愛宕東６８―３０士別、上富良野４３―４０滝川第一、当麻５０―３６愛宕東、上富良野４１―３８砂川、当麻５９―２０近文

【女子】▽リーグ戦 西御料地５５―２９滝川第二、名寄４８―３１愛宕、西御料地４８―２９滝川東、士別４４―２２愛宕、滝川東４２―４０向陵、近文３７―３１士別、向陵６０―２１滝川第二、近文５７―３３名寄、西御料地５０―３７士別、滝川東４９―２１愛宕、士別３９―２７向陵、近文３９―３６滝川東、向陵４３―３３名寄、近文５１―２６滝川第二、西御料地５８―３５名寄、滝川第二３８―２７愛宕