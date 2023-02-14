…形…

【男女混合】▽幼児 ①菊川真心（常明館）②佐藤（涛豊館）③上田（魁星舘）

【男子】◇小学生▽１年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②菊池（誠和神）③山本（玄制流）▽２年 ①菊川陽向（常明館）②佐藤（涛豊館）③石川（魁星舘）▽３年 ①柳沢英汰（魁星舘）②川音（誠和神）③青塚（涛豊館）▽４年 ①迫出町健心（常明館）②安斎（魁星舘）③横沢（松涛館）▽５年 ①今村望蒼（魁星舘）②佐藤（涛豊館）③大杉（誠和神）▽６年 ①後藤或斗（涛豊館）②伊藤（松涛館）③横沢（松涛館）◇中学生 ①児嶋海（涛豊館）②本保（ワールド）③鈴木（涛豊館）◇高校生 ①河合晴紀（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③児嶋（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①佐藤慧奈（常明館）②那須（誠和神）③田村（沖剛柔）▽２年 ①山崎瑞（常明館）②平野（ワールド）③橋本（涛豊館）▽３年 ①三上桃愛（涛豊館）②塚本（魁星舘）③中山（涛豊館）▽４年 ①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③橋本（涛豊館）▽５年 ①鈴木綸（涛豊館）②山崎（常明館）③藤本（沖剛柔）▽６年 ①塚本優槻（魁星舘）②赤間（明仁館）③相本（松涛館）◇中学生 ①佐藤悠来（常明館）②樋上（涛豊館）③太田（ワールド）◇高校生 ①神谷翠（涛豊館）②鈴木（常明館）◇大学・一般・シニア ①奥村春佳（涛豊館）②高瀬（常明館）③森田（明仁館）

…組手…

【男女混合】▽幼児 ①菊川真心（常明館）②下神田（誠和神）③加藤（誠和神）③高橋（松涛館）

【男子】◇小学生▽１年 ①堀口陽多（誠和神）②太田（誠和神）③菊池（誠和神）③佐藤根（魁星舘）▽２年 ①佐藤侠太郎（涛豊館）②下神田（誠和神）③中村（魁星舘）③水沢（涛豊館）▽３年 ①高城海翔（魁星舘）②湯場（魁星舘）③大迫（涛豊館）③藤原（涛豊館）▽４年 ①横沢弦（松涛館）②乗松（武徳会）③菅原（常明会）③安斎（魁星舘）▽５年 ①大杉駿介（誠和神）②三上（涛豊館）③大沼（誠和神）③上森（ワールド）▽６年 ①菊池瑛太（誠和神）②斉藤（誠和神）③伊藤（松涛館）③横沢（松涛館）◇中学生 ①児嶋海（涛豊館）②本保（ワールド）③大迫（涛豊館）③三村（ワールド）◇高校生 ①佐藤漣成（涛豊館）②林（涛豊館）③児嶋（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ほのか（誠和神）②田村（沖剛柔）③亀屋（玄制流）③山本（和道流）▽２年 ①橋本珠奈（涛豊館）②平野（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽３年 ①大竹弘果（誠和神）②三上（涛豊館）③加藤（魁星舘）③塚本（魁星舘）▽４年 ①早坂美里（常明館）②南（誠和神）③大城（涛豊館）③橋本（涛豊館）▽５年 ①鈴木綸（涛豊館）②荻原（玄制流）③井元（涛豊館）③萩原（ワールド）▽６年 ①塚本優槻（魁星舘）②永井（武徳会）③相本（松涛館）◇中学生 ①荻原ゆあ（玄制流）②樋上（涛豊館）③佐藤（常明館）◇高校生・シニア ①工藤美羽（涛豊館）②鈴木（常明館）③高瀬（常明館）