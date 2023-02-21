【女子】◇Ａ▽１クラス ①金田佳代・伊藤すみえ（フリーダム）②坂本・石内（花咲クラブ）▽２クラス ①谷英子・粟田純子（花咲クラブ）②佐藤・長能（あすなろ）▽３クラス ①太田真理・草創富美子（花咲クラブ）②浦島・矢吹（チャレンジ）◇Ｂ▽１クラス ①藤江清子・三井律子（やよい）②宮島・押田（卓親会・フレンズ）▽２クラス ①今野裕子・西條誉（はまなす）②高井・辻（やよい・個人）◇Ｃ▽１クラス ①土谷春代・石川トモ子（はまなす）②中山・平間（やよい）▽２クラス ①佐藤文子・三上千鶴子（チョレイな女達）②木南・大泉（フレンズ）◇Ｄクラス ①宮内たか子・及川セツ子（個人・スマイル＆チキータ）②川原・小林（あたご）
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2023/02/21
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