　【男子】①浦崎陽（旭川）②伊藤（春光台）③入江（旭川）③太島（エレッズ旭川）⑤中山（北星）⑤高橋（中央）⑤坂田（旭川）⑤伊達（中央）
　【女子】①中田美聖（広陵）②清水（東神楽）③造田（東陽）③但木（中央）⑤迫（緑が丘）⑤伊達（中央）⑤塚本（六合）⑤稲井（永山南）