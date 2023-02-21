　▽Ⅰ部　①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②鈴木・三浦（札幌・旭川）③千田・藤原（旭川）③藤井・中山（旭川）▽Ⅱ部　①宮岸真弓・津田妙子（旭川）②佐藤・武田（札幌・旭川）③海老・坂部（岩見沢・旭川）▽Ⅲ部　①天羽美津枝・金森ひとみ（旭川）②河島・相沢（旭川）③上村・寺口（旭川）▽Ⅳ部　①中川千晶・樋口恵美子（旭川）②河野・佐藤（旭川）