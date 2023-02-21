【男子】▽１回戦 愛宕東４８―３６旭川第三、緑が丘４９―３１近文、永山南６６―２１西御料地、神居東２０―０美瑛、当麻１０６―１６忠和、陵雲５８―２０富良野、永山５２―４７上富良野、愛宕２０―０中富良野

【女子】▽１回戦 陵雲３６―２５美瑛、向陵４９―２７緑が丘、東神楽１６―１５愛宕東、旭川ドルフィン５４―２３東川▽２回戦 神居東４３―１５陵雲、千代田６２―２４忠和、上富良野７０―２０東栄、永山５２―３１向陵、東神楽６３―３０中富良野、当麻６６―２０愛宕、近文４６―３４富良野、西御料地５１―２０旭川ドルフィン