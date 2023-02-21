【男子】▽１回戦 愛宕東４８―３６旭川第三、緑が丘４９―３１近文、永山南６６―２１西御料地、神居東２０―０美瑛、当麻１０６―１６忠和、陵雲５８―２０富良野、永山５２―４７上富良野、愛宕２０―０中富良野
【女子】▽１回戦 陵雲３６―２５美瑛、向陵４９―２７緑が丘、東神楽１６―１５愛宕東、旭川ドルフィン５４―２３東川▽２回戦 神居東４３―１５陵雲、千代田６２―２４忠和、上富良野７０―２０東栄、永山５２―３１向陵、東神楽６３―３０中富良野、当麻６６―２０愛宕、近文４６―３４富良野、西御料地５１―２０旭川ドルフィン
◆ミニバスケットボール 第２０回旭川地区冬季大会（１８日・当麻スポーツセンターほか）
2023/02/21
【男子】▽１回戦 愛宕東４８―３６旭川第三、緑が丘４９―３１近文、永山南６６―２１西御料地、神居東２０―０美瑛、当麻１０６―１６忠和、陵雲５８―２０富良野、永山５２―４７上富良野、愛宕２０―０中富良野
スポーツの記録 最新の記事
- ◆アイスホッケー 第１６回旭川中央ライオンズクラブ杯全道小学生大会（１８日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４３回旭川市長杯大会（１１～１６日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆スキー 第１３回旭川ユーススーパー大回転競技大会第１戦（１８日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 第１３回旭川ユーススーパー大回転競技大会第２戦（１９日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 全国選抜ユース選手権スーパー大回転（１９日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 全日本ジュニア選手権アルペン競技スーパー大回転ＹＨ（１８日・カムイスキーリンクス）
- ◆テニス 第１０回旭川ベテラン大会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ソフトテニス 第３７回全道レディースインドア大会（１９日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ミニバスケットボール 第２０回旭川地区冬季大会（１８日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆バドミントン 第３８回小学生地区協会杯大会兼ヨネックス杯（１８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第２２回旭川ラージボール選手権大会（１９日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 小学生大会（１９日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 旭川大雪ライオンズクラブ杯争奪旭川地区中学生新人大会（１８日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２７回ビクタス杯争奪ダブルス大会（１４日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２０９回春光大会（１２日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ