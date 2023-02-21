　【男子】①草野隆之介（夕張ＴＳＯレーシング）②大黒（札幌ＳＳプロダクツ）③武岡（南ヶ丘中）④ブイチック（夕張ＴＳＯレーシング）⑤関本（日高アルペンスキー少年団）⑥梅沢（奈井江中）
　【女子】①前田英恋（名寄アルペンスキー少年団）②石丸（札幌聖心女子学院中）③堺（富山大付属中）④熊崎（占冠中）⑤上野（富山井波中）⑥田野（滝川明苑中）