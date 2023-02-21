　【男子】①草野隆之介（夕張ＴＳＯレーシング）②神田（占冠中）③大黒（札幌ＳＳプロダクツ）④藤島（旭川ジュニアアルペンチーム）⑤渡辺（美唄中）⑥林（札幌平岡緑中）
　【女子】①石丸り子（札幌聖心女子学院中）②堺（富山大付属中）③前田（名寄アルペンスキー少年団）④上野（富山井波中）⑤石水（北星学園女子中）⑥川田（滝川西高）