▽１部 バトラ１６―３チーフスＧ、旭医大Ａ６―２旭川チェスカ、旭医大Ａ４―０メディクス、キューピッド９―４旭川チェスカ▽２部 旭医大Ｂ１０―３ＭＳサンリバーズ、旭川ジェッツ１０―３モモンガーズ▽３部 チェスカーズ５―４ファイブスターズ、ブルーウィングス５―０ブラスターズ
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2023/02/28
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