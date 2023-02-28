　▽１部　バトラ１６―３チーフスＧ、旭医大Ａ６―２旭川チェスカ、旭医大Ａ４―０メディクス、キューピッド９―４旭川チェスカ▽２部　旭医大Ｂ１０―３ＭＳサンリバーズ、旭川ジェッツ１０―３モモンガーズ▽３部　チェスカーズ５―４ファイブスターズ、ブルーウィングス５―０ブラスターズ