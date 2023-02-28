　【男女混合】◇小学生▽低学年　①春光道場Ａ②永山西剣道クラブＡ③東光道場Ａ③比布Ａ▽高学年　①比布②すずらん剣道スポーツ少年団③東光道場③永山西剣道クラブ◇中学生　①東光道場Ａ②緑が丘武徳会③旭川剣神会③剣風会
　【男子】▽高校　①旭龍谷Ｃ②旭大高Ａ③旭龍谷Ａ
　【女子】▽高校　①旭北②旭大高③旭龍谷Ｂ