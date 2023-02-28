【男女混合】◇小学生▽低学年 ①春光道場Ａ②永山西剣道クラブＡ③東光道場Ａ③比布Ａ▽高学年 ①比布②すずらん剣道スポーツ少年団③東光道場③永山西剣道クラブ◇中学生 ①東光道場Ａ②緑が丘武徳会③旭川剣神会③剣風会
【男子】▽高校 ①旭龍谷Ｃ②旭大高Ａ③旭龍谷Ａ
【女子】▽高校 ①旭北②旭大高③旭龍谷Ｂ
◆剣道 第１２回ナナカマドライオンズクラブ杯少年大会（２３日・リアルター夢りんご体育館）
2023/02/28
【男女混合】◇小学生▽低学年 ①春光道場Ａ②永山西剣道クラブＡ③東光道場Ａ③比布Ａ▽高学年 ①比布②すずらん剣道スポーツ少年団③東光道場③永山西剣道クラブ◇中学生 ①東光道場Ａ②緑が丘武徳会③旭川剣神会③剣風会
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