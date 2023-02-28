【男子】▽２回戦 愛宕東３６―２４緑が丘、神居東５７―２１永山南、陵雲３６―３１当麻、愛宕５２―５０永山▽準決勝 神居東４１―３３愛宕東、陵雲５２―２０愛宕▽決勝 陵雲３８―３６神居東▽３位決定戦 愛宕東４８―３１愛宕▽５位決定戦 当麻６３―１６緑が丘▽優秀選手賞 斎藤海斗（陵雲）

【女子】▽３回戦 千代田４５―１５神居東、上富良野５３―４２永山、当麻４０―３７東神楽、近文４６―２８西御料地▽準決勝 上富良野４４―３８千代田、当麻３３―２８近文▽決勝 上富良野４５―３４当麻▽３位決定戦 千代田４５―４４近文▽５位決定戦 永山３２―２９東神楽▽▽優秀選手賞 千葉花乃（上富良野）