【男子】▽１年生 ①入江佳輝（旭川）②坂田（旭川）③富岡（永山南）③西島（中央）⑤後藤（北星）⑤茂木（中央）⑤一戸（旭川）⑤山崎（上富良野）▽２年生 ①浦﨑陽（旭川）②高橋（中央）③伊達（中央）③星（明星）⑤長谷川（旭川）⑤朝妻（東神楽）⑤中山（北星）⑤元岡（啓北）

【女子】▽１年生 ①清水心結（東神楽）②塚本（六合）③伊達（中央）③造田（東陽）▽２年生 ①但木真琴（中央）②稲井（永山南）③中川（緑が丘）③迫（緑が丘）