【男子】▽決勝 クローバー６７―６４ゼロ男子
【女子】▽決勝 スピリット２０―０アポロ
【男女混合】◇エンジョイ▽決勝 アークスター８２―６８中野ピストンズ▽シニア決勝 ＢＢＳ５２―４０旭川トラッシュクラブシニア
◆バスケットボール 第１８回旭川カップ大会（５日・忠和公園体育館）
2023/03/07
【男子】▽決勝 クローバー６７―６４ゼロ男子
スポーツの記録 最新の記事
- ◆アイスホッケー 第２８回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪大学生旭川大会（３～５日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４３回旭川市長杯リーグ大会（２月２５日～３月２日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆雪合戦 第９回ドリームスタジアムジュニア大会（５日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆ソフトバレーボール 第７６回旭川市民体育大会（５日・大成市民センター体育館）
- ◆バレーボール ゝ月庵杯クラブ６人制大会（５日・東川Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館ほか）
- ◆ミニバレーボール 第７回グラチャンカップ（５日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バスケットボール 第１８回旭川カップ大会（５日・忠和公園体育館）
- ◆卓球 中学１・２年生学年別大会（４、５日・リアルター夢りんご体育館）