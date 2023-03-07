　【男子】▽決勝　クローバー６７―６４ゼロ男子
　【女子】▽決勝　スピリット２０―０アポロ
　【男女混合】◇エンジョイ▽決勝　アークスター８２―６８中野ピストンズ▽シニア決勝　ＢＢＳ５２―４０旭川トラッシュクラブシニア