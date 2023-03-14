…クロスカントリー…

【男子】▽一般５１㌔（１６歳以上） ①石川謙太郎（当麻マキノスキークラブ）２時間１３分２３秒９②大田喜日向（鷹栖自衛隊体育学校）③吉田圭伸（札幌）▽同１７㌔（１６歳～５９歳） ①柴田春樹（名寄）４６分３８秒２②ｃｈｏ ｂｉｎ ｈｕｉ（韓国）③常石隆顕（自衛隊第２施設大隊）▽同１７㌔（６０歳以上） ①佐野克彰（旭川振興公社）４９分２２秒９②鈴木浩之（千歳ＴＥＡＭ丹野塾）③鈴木諭（石狩焼肉もうもう苑ＲＣ）▽同６・８㌔（１６歳以上） ①安藤裕幸（永山くりの木幼稚園）２０分４５秒０②坂本義晴（びえい）③原雅和（札幌）▽中学生６・８㌔ ①ｋｉｍ ｗｏｏ ｓｕｋ（韓国）２０分０１秒５②宮下慶太郎（旭川）▽小学生６・８㌔ ①大内崇佑（鷹栖町歩くスキーくらぶ）２１分３４秒３②宮下銀士郎（神居伊の沢ＸＣ）③山本優羽（神居伊の沢ＸＣ）

【女子】▽一般５１㌔（１６歳以上） ①三橋桃子（北広島東海大）２時間５４分３２秒２②米田和美（札幌ＭＯＰＳ）③古田紗恵子（愛知金森スポーツＲ・Ｔ）▽同１７㌔（１６歳以上） ①横濵汐莉（青森弘果ＳＲＣ）４７分５４秒５②服部以久美（チームＨＡＮＺＯ）③武者佳代子（帯広ＸＣクラブ）▽同６・８㌔（１６歳以上） ①平間愛佳（旭川）２５分２６秒９②佐々木富子（芽室帯広クロスカントリークラブ）③小野みどり（鷹栖）▽中学生６・８㌔ ①山口心菜（新得屈足中）２２分２２秒６▽小学生６・８㌔ ①田中志依（新得屈足ＸＣスキー少年団）２２分０５秒３②山口新菜（新得屈足ＸＣスキー少年団）③岡澤桜（神居伊の沢ＸＣ）

…スーパースプリント…

▽小学生 ①棟方翔愛（神居伊の沢ＸＣ）②宮下銀士郎（神居伊の沢ＸＣ）③大内崇佑（鷹栖北野ＸＣ）▽中学生 ①宮下慶太郎（附属旭川）②熊谷大希（９９９ＡＣ旭川）▽一般 ①石川謙太郎（当麻マキノスキークラブ）②藤田佑平（札幌日本障害者スキー連盟）③志賀徹也（クロスカントリースキー丹野塾）