　▽１回戦　札幌月寒ストロンガー７―３北見リトルパイオニア、安平ギャロップ６―６（抽選）旭川サンリバーズ、網走ノーススターズ１１―０室蘭グリズリーズ▽準決勝　苫小牧ジェッツ６―４札幌月寒ストロンガー、網走ノーススターズ５―４安平ギャロップ▽３位決定戦　札幌月寒ストロンガー７―６安平ギャロップ▽決勝　苫小牧ジェッツ３―２網走ノーススターズ