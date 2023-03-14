　【男子】◇ダブルス　①新津臣哉・阿部翔伍（札内クラブ）②弥富・上原（ＫＴＳ）③後藤・菊池（菊卓会）③赤塚・田中（エレッズ旭川・留萌）◇シングルス▽３年生以下　①長沢琉生（エレッズ雄武）②田沢（菊卓会）③友成（北見クラブ）③大垣（川北少年団）▽４年生以上　①新津臣哉（札内クラブ）②阿部（札内クラブ）③後藤（菊卓会）③浜岸（卓球ラボ）
　【女子】◇ダブルス　①伊藤菜月・高橋楓（エレッズ旭川・日章少年団）②伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）③難波・速水（ワンスター）③城戸・鎌田（野幌・トップスピン）◇シングルス▽３年生以下　①志田智美（恵庭柏クラブ）②藤田（菊卓会）③伊藤莉（エレッズ旭川）③伊藤怜（エレッズ旭川）▽４年生以上　①城戸莉里花（野幌卓球クラブ）②高橋（日章少年団）③伊藤（エレッズ旭川）③桜井（札幌円山クラブ）