【男子】▽Ａ組 ①千葉淳②近藤③千葉展④平岡▽Ｂ組 ①苅田佳範②福本③村上④米田
【女子】▽Ａ組 ①森川美幸②返町③荒井④池田▽Ｂ組 ①広川和子②瀧野③森④今田
◆テニス 第１１回ジョイ杯旭川ベテラン大会（６日・リアルター夢りんご体育館）
2023/03/14
【男子】▽Ａ組 ①千葉淳②近藤③千葉展④平岡▽Ｂ組 ①苅田佳範②福本③村上④米田
スポーツの記録 最新の記事
- ◆テニス 旭川室内ダブルス大会（１１、１２日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆テニス 第１１回ジョイ杯旭川ベテラン大会（６日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第１回小学生オープン旭川大会（１１日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バレーボール 第７６回旭川市民体育大会一般９人制（１２日・比布町体育館）
- ◆バドミントン 第２１回シニア年代別大会旭川オープン（１２日・大成市民センター体育館）
- ◆弓道 第１回旭川地区競技大会（１２日・東光公園武道館）
- ◆アイスホッケー 第４３回旭川市長杯リーグ大会（６～９日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪第３７回小学生大会（１１、１２日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆第４３回バーサーロペット・ジャパン（１１、１２日・北彩都特設コース）