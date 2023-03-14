　【男子】▽一般　①樋口広太郎・菊地耕介（ジョイ・日本製紙）②東・長谷川（日本製紙）③山田・稲尾（ジョイ）③関沢・櫛谷（あんこぼーる・あーる３０）▽４５歳以上　①大谷洋人・武田芳昌（宮の森・日本製紙）②篠川・小林（スウィング！・スウィング！）
　【女子】▽一般　①寺林詩織・坪崎来実（エルバッハ・ゼブラ）②高島・菅原（宮の森・ゼブラ）③上村・松浦（宮の森）③高倉・菅原（モカ・風のガーデン）▽４５歳以上　①徳丸美枝子・細野友枝（宮の森・ゼブラ）②西田・吉田（宮の森・ジョイ）③小松田・松浦（ジョイ・ＤＺＴＢＮ）③吉川・松山（カムイの盛・ダッフィー）